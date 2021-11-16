Верес подтвердил интерес к Шевчуку

42-летний бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук может получить работу в «Вересе». Предполагается, что специалист будет заниматься развитием клуба на менеджерской позиции.

«Был у нас разговор с Вячеславом, но конкретики пока что нет. Но я не возражаю против того, что у нас возможны какие-то корректировки, кадровые изменения в этом направлении», — заявил генеральный директор «Вереса» Антон Назарук.

С 2018 по 2019 годы Шевчук возглавлял донецкий «Олимпик».