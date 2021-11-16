Верес подтвердил интерес к Шевчуку

42-летний бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук может получить работу в «Вересе». Предполагается, что специалист будет заниматься развитием клуба на менеджерской позиции.
«Был у нас разговор с Вячеславом, но конкретики пока что нет. Но я не возражаю против того, что у нас возможны какие-то корректировки, кадровые изменения в этом направлении», — заявил генеральный директор «Вереса» Антон Назарук.
С 2018 по 2019 годы Шевчук возглавлял донецкий «Олимпик».
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.