КУХАРЕВИЧ: «Мало играю в клубе, надеюсь, в сборной Украины получу шанс»

Форвард сборной Украины поделился ожиданиями от игры

  • 16.11.2021 12:49
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КУХАРЕВИЧ: «Мало играю в клубе, надеюсь, в сборной Украины получу шанс»
© ohleuven.com. Николай Кухаревич

Сегодня, 16 ноября, молодежная сборная Украины проведет матч отбора Евро-2023 (U-21) против сербов. Нападающий сине-желтых Николай Кухаревич рассказал о своих ожиданиях от игры.

«Мы очень серьезно готовимся к этому поединку, особенно он пройдет в присутствии своих болельщиков.

Я мало играю в своем клубе, еще происходит адаптация. Но я много работаю. Надеюсь, что в матче с сербами у меня будет шанс.

На этом стадионе было немало запомнившихся мгновений. Хочется, конечно, чтобы и предстоящая игра осталась приятным воспоминанием.

У сербов поменялся главный тренер. Поменялась и тактика команды. Однако наш тренерский штаб все нам поведал и показал. Дело за командой, которая приложит все силы для того, чтобы получить максимальный результат. Он нам очень нужен», – сказал Кухаревич.

Напомним, что матч между молодежными сборными Украины и Сербии состоится 16 ноября, начало в 18:00.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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