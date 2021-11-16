ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией

Сегодня в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится матч 8-го тура квалификационного турнира чемпионата мира, в сборная Украины на выезде сыграет с командой Боснии и Герцеговины.
После совещания представителей сборных было решено, что команда Украины будет играть в синей форме, а Босния и Герцеговина выйдет в белом комплекте.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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