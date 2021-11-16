ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией

На ключевой матч квалификации украинцы выйдут в синих цветах

  • 16.11.2021 12:11
  • 2277 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией
© УАФ

Сегодня в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится матч 8-го тура квалификационного турнира чемпионата мира, в сборная Украины на выезде сыграет с командой Боснии и Герцеговины.

После совещания представителей сборных было решено, что команда Украины будет играть в синей форме, а Босния и Герцеговина выйдет в белом комплекте.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    vitaly78, 16.11.2021 13:18
    +3
    Надеемся и верим в победу, а также надеемся на поражение финнов
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