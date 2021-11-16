КОПОЛОВЕЦ: «В церковь надо ходить постоянно, а не когда что-то нужно»

Специалист – о предстоящем матче команды Александра Петракова с Боснией и Герцеговиной

  • 16.11.2021 11:00
  • 609 просмотров
  • 3 комментария
КОПОЛОВЕЦ: «В церковь надо ходить постоянно, а не когда что-то нужно»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Экс-игрок «Карпат» и бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина – Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

«Я сторонник того, что в церковь нужно было ходить постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уж действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел.

Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице», - сказал Кополовец.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
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    vitaha33
    vitaha33, 16.11.2021 12:03
    0
    kortizol, 16.11.2021 11:09
    а если ничего ненужно от бога, зачем ходить в церковь?
    А ти до дружини і дітей ходиш теж виключно тоді, коли щось потрібно?
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 11:11
    0
    вообще жуть сколько язычников было сожжено чтобы мы могли спокойно молится одному богу. вера это хорошо, но вот церковь очень сомневаюсь что хорошо.
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 11:09
    -2
    а если ничего ненужно от бога, зачем ходить в церковь?
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