КОПОЛОВЕЦ: «В церковь надо ходить постоянно, а не когда что-то нужно»

Экс-игрок «Карпат» и бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина – Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

«Я сторонник того, что в церковь нужно было ходить постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уж действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел.

Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице», - сказал Кополовец.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.