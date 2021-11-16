Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Довбику не хватает опыта Яремчука»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Босния и Герцеговина — Украина

  • 16.11.2021 10:14
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Довбику не хватает опыта Яремчука»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

— Сборная Боснии и Герцеговины будет без лидера Джеко. Это в какой-то мере облегчает нам жизнь?
— Я уже сказал, что боснийцы сделают все, чтобы реабилитироваться. Но где-то в глубине души мотивация у них будет не такой, как, например, в игре с финнами. Кроме престижа этот матч хозяевам ничего не дает. Благо, сборную Украины устроит только победа, это заставит нашу команду действовать активно, а это подопечные Александра Петракова делают качественно. А что касается вопроса, то я считаю, что Джеко — это одна из ключевых фигур в атаках боснийцев. Хозяевам будет труднее без него, что также подтвердил матч против сборной Финляндии.

— Стартовый состав на матч с болгарами был близок к оптимальному на данный момент?
— Почти. Главный тренер произведет две-три замены. Приходилось услышать Виктора Леоненко, который сказал, что Артем Довбик лучше Романа Яремчука. Не знаю, на основании каких критериев была сделана эта оценка, но при всем уважении к нападающему «Днепра-1», ему пока не хватает опыта таких встреч. Артем — сильный форвард, однако тот путь, который прошел Яремчук, пока не дает повода сомневаться в том, кто сейчас основной нападающий сборной Украины. Уверен, что с первых минут на поле выйдет и Николай Шапаренко.

— Каким будет ваш прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина?
— Счет назвать не возьмусь, но верю, что вечер вторника закончится для Украины хорошо не только в Боснии, но и в Хельсинки. Мы вправе рассчитывать на матчи плей-офф, чтобы в марте продолжить борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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