Грузия – Узбекистан – 1:0. Украинский арбитр Романов. Видео гола и обзор

Сборная Грузии обыграла команду Узбекистана (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.
Единственный мяч на 41-й минуте забил нападающий Давит Волков. Матч обслуживал украинский арбитр Виталий Романов.
Товарищеский матч, 15 ноября
Грузия – Узбекистан – 1:0
Голы: Давит Волков, 41.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Давит Волков, 41 мин.
Удаления, Иракли Азаров (Грузия), Фаррух Сайфиев (Узбекистан), 83 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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