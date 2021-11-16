Грузия
1 : 0
Узбекистан
15.11.2021, FT

Грузия – Узбекистан – 1:0. Украинский арбитр Романов. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Гори 15 ноября

  • 16.11.2021 08:59
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Грузия – Узбекистан – 1:0. Украинский арбитр Романов. Видео гола и обзор
© УАФ. Виталий Романов

Сборная Грузии обыграла команду Узбекистана (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.

Единственный мяч на 41-й минуте забил нападающий Давит Волков. Матч обслуживал украинский арбитр Виталий Романов.

Товарищеский матч, 15 ноября

Грузия – Узбекистан – 1:0

Голы: Давит Волков, 41.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Давит Волков, 41 мин.

Удаления, Иракли Азаров (Грузия), Фаррух Сайфиев (Узбекистан), 83 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

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