22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон вошел в топ-5 дриблеров мирового футбола по оценкам CIES Football Observatory и на основе данных InStat.
Соломон занимает 5-е место, имея индекс обводок (количество успешных действий в пересчете на 100 минут игры) в 8,09 и общий процент успешности обводок в 80,6%.
Примечательно, что процент успешных обводок у Соломона наивысший среди всех игроков, попавших в топ-10 рейтинга.
Ранее сообщалось, что на Манора Соломона претендует ряд клубов английской Премьер-лиги.
Источник — CIES
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