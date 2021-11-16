Манор Соломон вошел в топ-5 дриблеров мирового футбола

Вингер «Шахтера» имеет хороший показатель успешных обводок

  • 16.11.2021 08:51
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Манор Соломон вошел в топ-5 дриблеров мирового футбола
© ФК Шахтер. Манор Соломон

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон вошел в топ-5 дриблеров мирового футбола по оценкам CIES Football Observatory и на основе данных InStat.

Соломон занимает 5-е место, имея индекс обводок (количество успешных действий в пересчете на 100 минут игры) в 8,09 и общий процент успешности обводок в 80,6%.

CIES Football Observatory

Примечательно, что процент успешных обводок у Соломона наивысший среди всех игроков, попавших в топ-10 рейтинга.

Ранее сообщалось, что на Манора Соломона претендует ряд клубов английской Премьер-лиги.

Источник — CIES

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