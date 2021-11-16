Литва – Кувейт – 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Литвы сыграла вничью с командой Кувейта (1:1) в товарищеском матче, который состоялся в Вильнюсе 15 ноября.
На 43-й минуте гости вышли вперед, а на 54-й минуте хозяева поля сравняли счет.
Товарищеский матч, 15 ноября
Литва – Кувейт – 1:1
Голы: Ласицкас, 54 – Аль-Отайби, 43.
ГОЛ! 0:1. Аль-Отайби, 43 мин.
ГОЛ! 1:1. Ласицкас, 54 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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