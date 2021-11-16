Руслан РОТАНЬ: «Нас постоянно наказывают за нереализацию»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке своей команды к матчу с одногодками из Сербии в рамках квалификации на Евро-2023.

Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов мы не забиваем. Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме. В то же время, каждая наша ошибка наказывается. Потом мы тяжело возвращаемся в игру.

Ребята переживают и мы переживаем. Ничего страшного в этом нет. Это футбол и мы двигаемся дальше. Уверен, все вместе станем сильнее и в ближайшем матче покажем как реализацию, так и результат, - сказал Ротань.

Напомним, что матч между молодежными сборными Украины и Сербии состоится 16 ноября, начало в 18:00.