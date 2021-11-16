Юрий ГУРА: «Ковалец проходит реабилитацию в Италии»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, как травмированные восстанавливаются после повреждений.
«Сегодня я созванивался с Кириллом Ковальцом. У него все в порядке. Проходит реабилитацию в Италии. Сергей Гринь тоже восстанавливается потихоньку», - сказал Гура.
Ранее сообщалось, что «Александрия» готовится к матчу с «Днепром-1» без четырех игроков.
Источник — Футбол 1/2/3
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