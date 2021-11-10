Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков

10 ноября «Александрия» возобновила подготовку к календарному поединку чемпионата УПЛ - с «Днепром-1», который состоится 20 ноября.
Ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Гуры заполнят контрольным матчем с «Ингульцом» в ближайшее воскресенье. В этом спарринге александрийцам не смогут помочь травмированные Кирилл Ковалец, Сергей Гринь, Тимур Стецьков и вызванный в молодежную сборную Украины вратарь Валентин Горох.
По имеющейся информации, операция Кирилла Ковальца в одной из римских клиник и двухнедельный реабилитационный период обошлась ФК «Александрия» в сумму в пределах 20 тысяч евро.
Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 23 очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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