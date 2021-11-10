Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков

Команда Юрия Гуры испытывает кадровые проблемы

  • 10.11.2021 14:04
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
Александрия готовится к матчу с Днепром-1 без четырех игроков
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

10 ноября «Александрия» возобновила подготовку к календарному поединку чемпионата УПЛ - с «Днепром-1», который состоится 20 ноября.

Ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Юрия Гуры заполнят контрольным матчем с «Ингульцом» в ближайшее воскресенье. В этом спарринге александрийцам не смогут помочь травмированные Кирилл Ковалец, Сергей Гринь, Тимур Стецьков и вызванный в молодежную сборную Украины вратарь Валентин Горох.

По имеющейся информации, операция Кирилла Ковальца в одной из римских клиник и двухнедельный реабилитационный период обошлась ФК «Александрия» в сумму в пределах 20 тысяч евро.

Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 23 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности