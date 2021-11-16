Денис ГАРМАШ: «Мне помогло доверие Луческу»

Хавбек «Динамо» – о тренере, который повлиял на него

  • 16.11.2021 07:39
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Денис ГАРМАШ: «Мне помогло доверие Луческу»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о том, как на него повлиял главный тренер Мирча Луческу.

– Как изменил тебя Луческу как футболиста?
– Мне помогло его доверие. Он меня выпускает на поле, а я показываю тот футбол который могу. Отдаюсь на все сто процентов команде. Мне везет. Я уже забил шесть голов. Пока все получается. 

– Какой была твоя реакция когда Луческу впервые сказал тебе играть в нападении?
– Мы тренировали это еще на сборах. Хотя скорости у меня и нет, но моя игра идет от мышления. Я знаю как правильно открыться и в какой позиции нужно оказаться в том или ином моменте. Куда тренер поставит, там и буду играть и стараться. 

– Ты считаешь, что твоя роль  в нападении временна?
– Честно говоря, да. Пускай уже скорее возвращается Беседин и забивает голы.

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Источник — BurBuzz

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