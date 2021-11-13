Денис ГАРМАШ: «Сделаю все, чтобы помочь сборной Украины выйти на ЧМ»

Хавбек сборной Украины рад вернуться в главную команду

  • 13.11.2021 13:03
  • 272 просмотра
  • 2 комментария
Денис ГАРМАШ: «Сделаю все, чтобы помочь сборной Украины выйти на ЧМ»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своих эмоциях после возвращения в национальную команду после долгого перерыва. 

– Как и у каждого футболиста эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира. 

– Кого больше всех будешь рад увидеть в сборной?
– Я соскучился за Ярмоленко. Рад буду увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, так как у него тоже хорошее чувство юмора. 

Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду с ним соревноваться. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.

– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?
– Честно говоря, я ждал этого вызова.

Источник — BurBuzz

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 13.11.2021 13:17
    0
    Тільки перемога над Боснією і Герцеговиною.!!!🇺🇦💛💙
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    Бугор
    Бугор, 13.11.2021 13:20
    -2
    Тебя полено в заявке на матч не должно быть
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