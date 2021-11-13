Денис ГАРМАШ: «Сделаю все, чтобы помочь сборной Украины выйти на ЧМ»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своих эмоциях после возвращения в национальную команду после долгого перерыва.

– Как и у каждого футболиста эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира.

– Кого больше всех будешь рад увидеть в сборной?

– Я соскучился за Ярмоленко. Рад буду увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, так как у него тоже хорошее чувство юмора.

Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду с ним соревноваться. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.

– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?

– Честно говоря, я ждал этого вызова.