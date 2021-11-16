Итоговый турнир. Саккари выиграла у Соболенко и вышла в полуфинал

Определились все полуфиналистки турнира с призовым фондом в пять миллионов долларов

  • 16.11.2021 07:19
  • 1122 просмотра
  • 1 комментарий
Итоговый турнир. Саккари выиграла у Соболенко и вышла в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

26-летняя гречанка Мария Саккари переиграла 23-летнюю белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканской Гвадалахаре.

Греческая теннисистка, занимающая шестую строчку рейтинга WTA, разобралась со второй ракеткой мира в трех сетах.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3

В полуфинале Саккари сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, а в другом матче 1/2 финала встретятся испанки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса. Матчи состоятся 16 ноября.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    captain2009
    captain2009, 16.11.2021 08:17
    +1
    гарний приклад того, як по тупому віддати матч, коли не дружиш з головою та не можеш приборкати свої емоції. Марія не зламалася, витримала тиск і просто зібрала всі дурні помилки білоруски. Що ж, розпочинаються вирішальні стадії, і, дійсно, цікаво, чи буде фінал Аннет з Бадосою.
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