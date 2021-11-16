Итоговый турнир. Саккари выиграла у Соболенко и вышла в полуфинал

26-летняя гречанка Мария Саккари переиграла 23-летнюю белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканской Гвадалахаре.

Греческая теннисистка, занимающая шестую строчку рейтинга WTA, разобралась со второй ракеткой мира в трех сетах.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Мария Саккари (Греция) – Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3

В полуфинале Саккари сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, а в другом матче 1/2 финала встретятся испанки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса. Матчи состоятся 16 ноября.