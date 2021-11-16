15 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Израиль – Фарерские острова – 3:2. Видео голов и обзор матча
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Израиль).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Сольви Ватнхамар (Фарерские острова).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Израиль).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мунас Даббур (Израиль).
Источник — Sport.ua
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