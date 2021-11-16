Аргентина – Бразилия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Аргентина – Бразилия.

«После 12 туров из 18, которые необходимо сыграть, сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на чемпионат мира. Лишь однажды бразильцы сыграли вничью, когда «пентакампеоны» расписали мировую 0:0 с Колумбией в гостях. 11 раз Бразилия победила. 66-летнему главному тренеру бразильцев Тите, который пять лет возглавляет национальную сборную, очень хочется победить в Катаре. Он для этого обладает огромным качественным кадровым потенциалом из ведущих клубов мира. Неймар и Маркиньос из ПСЖ, Алиссон и Фабиньо из «Ливерпуля», Данило и Алекс Сандро из «Ювентуса», Фред из МЮ, Жезус и Эдерсон из «Ман Сити», Лукас Пакета из «Лиона», Тиаго Силва из «Челси», Рафинья из «Лидса», Ренан Лоди из «Атлетико», Винисиус, Казэмиро и Милитао из «Реала». И этот список я могу продолжить! Посмотрите, за какие клубы играют игроки сборной Бразилии. Это фантастика!

Безусловно, Аргентина – это, прежде всего, Лионель Месси. Мы можем сказать, что будет противостояние ПСЖ, а именно Неймара против Месси.

Аргентинцы отстают от бразильцев на 6 очков. Они тоже ни разу не проиграли, 6 раз победив и 4 раза сыграв вничью. Кроме Месси, у них Анхель Ди Мария играет за ПСЖ, а Лаутаро Мартинес выступает за «Интер». Также Дибала из «Ювентуса», Гомес, игравший за «Металлист» и «Аталанту», сейчас в «Севильи». Хоакин Корреа в «Интере», а Анхель Корреа в «Атлетико». Имена у Аргентины тоже хорошие. Но в Бразилии игроки более качественные.

Обе сборные не проигрывают и мало пропускают. В 12 играх бразильцы пропустили 4 мяча, а аргентинцы – 6. Также команды много забивают: бразильцы – 27, аргентинцы – 20.

Непримиримое, многолетнее соперничество между этими сборными никого не оставляет равнодушным. А тот факт, что в июле этого года аргентинцы победили бразильцев в финале Копа Америка, дает именно «селесао» дополнительную мотивацию на этот матч. Будет очень много единоборств, борьбы, предполагаю удаление, потому что у всех реально эмоции будут зашкаливать.

Обе команды забивают практически в каждом матче, поэтому вероятнее всего, что обе забьют. Но бразильцы забьют на один мяч больше, потому что на сегодняшний день у них более классная команда. А Аргентина имеет право со мной не согласиться», - сказал Грозный.

Матч Аргентина – Бразилия состоится 17 ноября. Начало встречи в 01:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.