Неймар получил травму и не поможет Бразилии в матче с Аргентиной

Форвард сборной Бразилии Неймар не примет участия в матче против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.
Как сообщает источник, у игрока возникли проблемы с мышцами. Из-за этого нападающий не полетел в Аргентину.
Тренерский штаб был проинформирован и не стал рисковать. Бразилия уже гарантировала себе выход на чемпионат мира, поэтому Неймар останется в клубе и будет залечивать травму, чтобы успеть восстановиться к игре с «Нантом» (20 ноября) и спустя 4 дня с «Манчестер Сити».
Матч Аргентина — Бразилия состоится в ночь на 17 ноября. Начало — в 01:30 по Киеву.
Источник — Globo
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