Неймар получил травму и не поможет Бразилии в матче с Аргентиной

Форвард сборной Бразилии Неймар не примет участия в матче против Аргентины в квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает источник, у игрока возникли проблемы с мышцами. Из-за этого нападающий не полетел в Аргентину.

Тренерский штаб был проинформирован и не стал рисковать. Бразилия уже гарантировала себе выход на чемпионат мира, поэтому Неймар останется в клубе и будет залечивать травму, чтобы успеть восстановиться к игре с «Нантом» (20 ноября) и спустя 4 дня с «Манчестер Сити».

Матч Аргентина — Бразилия состоится в ночь на 17 ноября. Начало — в 01:30 по Киеву.