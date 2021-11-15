Босния и Герцеговина – Украина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022

Во вторник, 16-го ноября, национальная сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Только победа в предстоящей встрече оставит нашей команде шансы на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира.
Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Зенице.
Комментатор матча Босния и Герцеговина – Украина – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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