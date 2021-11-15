Босния и Герцеговина – Украина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Зенице

  • 15.11.2021 22:53
  • 351 просмотр
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Босния и Герцеговина – Украина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022
© УАФ

Во вторник, 16-го ноября, национальная сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Только победа в предстоящей встрече оставит нашей команде шансы на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира.

Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Зенице.

Комментатор матча Босния и Герцеговина – Украина – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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