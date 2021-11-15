ВИДЕО. Джокович в 7-й раз получил награду №1 по итогам сезона

Лидеру мирового рейтинга Новака Джоковичу после дебютной победы на Итоговом турнире-2021 вручили кубок как первой ракетке мира по итогам сезона.
Джокович в седьмой раз завершил год в статусе лучшего теннисиста, это рекордный показатель. Ранее рекорд принадлежал Питу Сампрасу (6).
Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по 5 раз покорялось это достижение.
Year-End No. 1s since 2004:— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021
04 - Federer
05 - Federer
06 - Federer
07 - Federer
08 - Nadal
09 - Federer
10 - Nadal
11 - Djokovic
12 - Djokovic
13 - Nadal
14 - Djokovic
15 - Djokovic
16 - Murray
17 - Nadal
18 - Djokovic
19 - Nadal
20 - Djokovic
21 - Djokovic@DjokerNole 👏 pic.twitter.com/GNgQVLu63w
Источник — Sport.ua
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