ВИДЕО. Джокович в 7-й раз получил награду №1 по итогам сезона

Лидеру мирового рейтинга Новака Джоковичу после дебютной победы на Итоговом турнире-2021 вручили кубок как первой ракетке мира по итогам сезона.



Джокович в седьмой раз завершил год в статусе лучшего теннисиста, это рекордный показатель. Ранее рекорд принадлежал Питу Сампрасу (6).



Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по 5 раз покорялось это достижение.

Year-End No. 1s since 2004:



04 - Federer

05 - Federer

06 - Federer

07 - Federer

08 - Nadal

09 - Federer

10 - Nadal

11 - Djokovic

12 - Djokovic

13 - Nadal

14 - Djokovic

15 - Djokovic

16 - Murray

17 - Nadal

18 - Djokovic

19 - Nadal

20 - Djokovic

21 - Djokovic@DjokerNole 👏 pic.twitter.com/GNgQVLu63w — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021