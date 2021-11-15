Сергей КРИВЦОВ: «Босния? Команда у нас сильнее»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

– У сборной Боснии много людей играет в топ-чемпионатах мира: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов. Это хорошая сборная.

С Джеко пересекались на клубном уровне, с Пьяничем – против «Ювентуса» играли. Но Джеко не будет играть из-за травмы. Хорошие футболисты, но, считаю, команда у нас сильнее.

– Мы не проигрываем два отбора кряду – к Евро-2020 и в этой квалификации. Это супер достижение?

– Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только одна победа, против финнов. Надеюсь, останемся без поражений и с 2 победами.