Журналист: Петраков останется в сборной независимо от результата с Боснией

Известный журналист Игорь Цыганык утверждает, что и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков останется на своем посту независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.



«Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина. Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Как долго? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Зависит от уровня игры.



Как можно снимать тренера, давшего такую ​​игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов. Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Он получив в наследство очень хорошую команду», – сказал Цыганык.

Ранее Цыганык назвал состав сборной Украины, который начнет матч в Боснии.