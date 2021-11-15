Журналист: Петраков останется в сборной независимо от результата с Боснией

Игорь Цыганык уверен, что главный тренер и дальше будет работать с командой

  • 15.11.2021 22:30
  • 952 просмотра
  • 3 комментария
Журналист: Петраков останется в сборной независимо от результата с Боснией
© УАФ. Александр Петраков

Известный журналист Игорь Цыганык утверждает, что и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков останется на своем посту независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.
 
«Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина. Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Как долго? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Зависит от уровня игры.
 
Как можно снимать тренера, давшего такую ​​игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов. Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Он получив в наследство очень хорошую команду», – сказал Цыганык. 

Ранее Цыганык назвал состав сборной Украины, который начнет матч в Боснии.

Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tooooop
    Tooooop, 15.11.2021 23:17
    +5
    Журналист и цыганык, слова которые не могут стоять в одном предложении
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 15.11.2021 23:43
    0
    RomarioUA, 15.11.2021 22:46
    Дайте ему работать. Он точно не гавнюк и не ставленник, но точно мужик с характером. Если менять - то только на Реброва. Никакие импортные тренеры толку не принесут. А Реброву я бы посоветовал не спешить. У Реброва и так есть ум, понимание и авторитет. Не стоит лезть в болото. Успеет ещё.
    только пусть Петраков не дает интервью, не его это, шо у пьяного в голове несет, пусть наймут ему пресс-атташе.
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    RomarioUA
    RomarioUA, 15.11.2021 22:46
    0
    Дайте ему работать. Он точно не гавнюк и не ставленник, но точно мужик с характером. Если менять - то только на Реброва. Никакие импортные тренеры толку не принесут. А Реброву я бы посоветовал не спешить. У Реброва и так есть ум, понимание и авторитет. Не стоит лезть в болото. Успеет ещё.
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