Цыганык назвал состав сборной Украины, который начнет матч в Боснии

Журналист уверен, что главный тренер принял решение изменить схему

  • 15.11.2021 20:40
  • 1055 просмотров
  • 2 комментария
Цыганык назвал состав сборной Украины, который начнет матч в Боснии
© УАФ. Александр Петраков

Журналист Игорь Цыганык уверен, что сборная Украины сыграет в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины по «схеме Шевченко» (4-3-3), которую использовал Александр Петраков в товарищеском матче против Болгарии. Отметим, что в предыдущих матчах Петраков играл с тремя центральными защитниками (3-4-3).
 
«Петраков дал сыграть нашим лидерам, которые не имели постоянной практики, некоторых поберег. Но самое главное то, что я думал, что с Болгарией он будет играть в 3 центральных защитника. Но он решил сразу выложить все свои козыри, показать боснийцам, как мы будем играть. Возможно, это правильно, нужно наигрывать схему.
 
Спрогнозировать состав сборной на завтра очень просто: в воротах Пятов, пара центральных защитников – Забарный и Матвиенко, слева будет играть Соболь, справа – Тымчик. В полузащите выйдут Зинченко, Степаненко и Малиновский, вингеры – Ярмоленко и Цыганков, в атаке – Яремчук.
 
Могу даже спрогнозировать замены. Если все будет идти по плану, то вместо Степаненко на минуте 60 появится Сидорчук, также Петраков даст сыграть Зубкову, возможно, Довбык сменит Яремчука и Шапаренко выйдет вместо Малиновского. Все ясно, нужно только побеждать», – сказал Цыганык.

Игра состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 15.11.2021 20:42
    +1
    да пошёл этот умник...
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    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 20:52
    0
    гений современности
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