Заключительный матч 18-го тура Первой лиги подарил довольно громкую сенсацию. Главный аутсайдер первенства, «Ужгород», на выезде минимально обыграл третью команду чемпионата, «Оболонь».
Для «Ужгорода» это лишь третья победа в сезоне, которая не позволила команде покинуть последнее место в турнирной таблице. «Оболонь» остается третьей, даже несмотря на два поражения подряд.
«Оболонь» - «Ужгород» - 0:1
Гол: Гайдучик 44
Обзор матча:
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Ужгород).
Источник — Sport.ua
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