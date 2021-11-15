18-й тур
Оболонь
0 : 1
Ужгород
15.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Ужгород сенсационно на выезде обыграл Оболонь

Завершился 18-й тур Первой лиги

  • 15.11.2021 21:10
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Первая лига. Ужгород сенсационно на выезде обыграл Оболонь
© ФК Оболонь

Заключительный матч 18-го тура Первой лиги подарил довольно громкую сенсацию. Главный аутсайдер первенства, «Ужгород», на выезде минимально обыграл третью команду чемпионата, «Оболонь».

Для «Ужгорода» это лишь третья победа в сезоне, которая не позволила команде покинуть последнее место в турнирной таблице. «Оболонь» остается третьей, даже несмотря на два поражения подряд.

«Оболонь» - «Ужгород» - 0:1
Гол: Гайдучик 44

Турнирная таблица Первой лиги

Обзор матча:

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Ужгород).

Источник — Sport.ua

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