Заключительный матч 18-го тура Первой лиги подарил довольно громкую сенсацию. Главный аутсайдер первенства, «Ужгород», на выезде минимально обыграл третью команду чемпионата, «Оболонь».

Для «Ужгорода» это лишь третья победа в сезоне, которая не позволила команде покинуть последнее место в турнирной таблице. «Оболонь» остается третьей, даже несмотря на два поражения подряд.

«Оболонь» - «Ужгород» - 0:1

Гол: Гайдучик 44

Турнирная таблица Первой лиги

Обзор матча: