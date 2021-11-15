ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа представила новых владельцев

Сегодня «Дженоа» провела официальную презентацию новых владельцев клуба, американской компании «777 Partners». Они приобрели 99% акций клуба еще в сентябре.

Новым президентом «Дженоа» был назначен профессор Альберто Дзангрилло, личный врач Сильвио Берлускони.

Предыдущим владельцем «Дженоа» был итальянский бизнесмен Энрико Прециози. Он владел клубом с 2003 года. До этого с 1998 по 2003 годы он владел еще одним итальянским клубом, «Комо».

Напомним, 7 ноября новым главным тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко. Сейчас «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.