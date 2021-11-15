ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа представила новых владельцев

У клуба Андрея Шевченко официально сменился владелец

  • 15.11.2021 20:15
  • 1921 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа представила новых владельцев
© ФК Дженоа

Сегодня «Дженоа» провела официальную презентацию новых владельцев клуба, американской компании «777 Partners». Они приобрели 99% акций клуба еще в сентябре.

Новым президентом «Дженоа» был назначен профессор Альберто Дзангрилло, личный врач Сильвио Берлускони.

Предыдущим владельцем «Дженоа» был итальянский бизнесмен Энрико Прециози. Он владел клубом с 2003 года. До этого с 1998 по 2003 годы он владел еще одним итальянским клубом, «Комо».

Напомним, 7 ноября новым главным тренером «Дженоа» стал Андрей Шевченко. Сейчас «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

Источник — ФК Дженоа

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 15.11.2021 20:52
    +1
    личный врач Берлусконни,ясно-понятно...Резо с Шевой потирают липкие лапки
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 15.11.2021 20:57
    0
    Працевлаштував Берлусконі Шеву... Хрещений батько Шеви
    То женив його на Пазік, якою колись сам користувався, тепер роботу підігнав
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 15.11.2021 20:51
    0
    Удачи Шеве!!!
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