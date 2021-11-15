ЯРЕМЧУК: «В игре с Боснией нам не хватило концентрации. Сейчас будет иначе»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уверен, что матч отбора ЧМ-2022 против Боснии сложится не так, как минувший поединок с этим соперником, который завершился 1:1.

«Будет сложный матч, потому что мы разыгрываем путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Думаю, будет много боснийских фанатов. В прошлом матче с Боснией нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме».

«Сейчас будет другой матч. И сейчас Босния сыграет через два дня на третий, и они будут более уставшими, чем мы», - сказал Яремчук в комментарии vbetnews.com.

Матч состоится 16 ноября, начало в 21:45.