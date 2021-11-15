ЯРЕМЧУК: «В игре с Боснией нам не хватило концентрации. Сейчас будет иначе»

Нападающий уверен, что ситуация изменилась

  • 15.11.2021 19:49
  • 746 просмотров
  • 5 комментариев
ЯРЕМЧУК: «В игре с Боснией нам не хватило концентрации. Сейчас будет иначе»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уверен, что матч отбора ЧМ-2022 против Боснии сложится не так, как минувший поединок с этим соперником, который завершился 1:1.

«Будет сложный матч, потому что мы разыгрываем путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Думаю, будет много боснийских фанатов. В прошлом матче с Боснией нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме».

«Сейчас будет другой матч. И сейчас Босния сыграет через два дня на третий, и они будут более уставшими, чем мы», - сказал Яремчук в комментарии vbetnews.com.

Матч состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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Комментарии
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    odiniznashih
    odiniznashih, 15.11.2021 20:23
    +4
    Контрацепции не хватило
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 15.11.2021 20:40
    +1
    А что игра была с чемпионом колхоза "Красный луч"? Как это не хватило концентрации?
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    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 20:14
    +1
    посидели, поговорили с мужиками?
    Ссылка
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 15.11.2021 19:57 (изменен)
    0
    Рома, забивать надо не на игру,а в ворота ( не хоккейные по размерам), чтобы не было инакше)
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 15.11.2021 19:55
    0
    Рома с тебя завтра - дубль, лирика не нужна нам, есть рассказчики и повеселее)
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