Игорь ЦЫГАНЫК: «Я болел за Финляндию. Сборной Украины нужно добить Боснию»

Журналист доволен тем, что Босния выбыла из борьбы

  • 15.11.2021 18:27
  • 1682 просмотра
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Я болел за Финляндию. Сборной Украины нужно добить Боснию»
© uaf.ua

Журналист Игорь Цыганык не согласен с теми, кто расстроился победе Финляндии над Боснией в матче отбора ЧМ-2022.

Босния лишилась шансов выйти на чемпионат мира и теперь принимает Украину, но Финляндия имеет на 2 очка больше, чем Украина, и встречается с Францией.

«Это лучший результат был для нас. Я болел за Финляндию в их матче, потому что нам победить мотивированную Боснию сложнее, чем нынешнюю. У нас прекрасные шансы на победу. Что касается Франции, которая уже вышла на ЧМ-2022, то Франция может собрать 10 составов, способных обыграть финнов».

«И резервисты будут хотеть себя показать. У сборной Украины лучшая из возможных в таких обстоятельствах ситуация. И нам нужно добивать Боснию, а Франция не проигрывает Финляндии. Все в наших руках», - считает Цыганык.

Матч состоится 16 ноября, начало в 21:45.

Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    suforza1921
    suforza1921, 15.11.2021 18:44
    +3
    А я гадав, що мета вийти на ЧС. А виявляється треба Боснію добивати, он як.
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    Vladdal
    Vladdal, 15.11.2021 18:37 (изменен)
    +3
    Бред какой-то. С таким же успехом можно сказать, что Босния будет рвать и метать в игре с Украиной чтобы реабилитироваться перед фанами. Можно написать, что им играть будет легче потому что "гири с ног сняты"... И кто вообще сказал, что игра сборной страны становится "товарищеской" лишь на том основании, что команда не может выйти в плей-офф.
    Очень жаль, что всякие там Цыганыки навязывают своё мнение общественности, пользуясь СМИ.
    Игра с Боснией будет очень тяжёлой. Иначе просто быть не может.
    Ссылка
    dudigo78
    online
    dudigo78, 15.11.2021 19:18
    +2
    БЕЗ КОМЕНТАРІВ... вся країна вболівала за нічию, чи за боснійців. Так звана невмотивована Боснія є набагато сильнішою, оскільки їм втрачати нічого, а репутацію треба покращити після ганьби з фінами. Франція може і назбирає 10 складів, але піжонство, яке притаманне французам ще ніхто не відміняв. ніхто там не буде рвати жили. Піде, то піде, а як ні, то нічого для них страшного не буде
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    Andy_P
    online
    Andy_P, 15.11.2021 18:44
    +2
    Ничеечка между боснийцами и финнами была-бы ок, но "маємо те, що маємо" В 1\8 Евро пролезли за счёт других, тут снова надеемся на кого-то...
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 15.11.2021 18:35
    +2
    Шансы у нас действительно хорошие, единственно напрягает, что не все зависит от нас. Да, шанс, что финны обыграют французов мизерный, но сколько мы уже видели подобных сенсаций.
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    Footbolist
    Footbolist, 15.11.2021 19:11
    -2
    Vladdal, 15.11.2021 18:37
    Бред какой-то. С таким же успехом можно сказать, что Босния будет рвать и метать в игре с Украиной чтобы реабилитироваться перед фанами. Можно написать, что им играть будет легче потому что "гири с ног сняты"... И кто вообще сказал, что игра сборной страны становится "товарищеской" лишь на том основании, что команда не может выйти в плей-офф.
    Очень жаль, что всякие там Цыганыки навязывают своё мнение общественности, пользуясь СМИ.
    Игра с Боснией будет очень тяжёлой. Иначе просто быть не может.
    Игра с Боснией будет очень тяжёлой, но с мотивированной Боснией было бы ещё тяжелее чем очень тяжело!!! Так что я тоже считаю что расклад нам в пользу. Фины никогда не выиграют у дубля Франции!!!
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