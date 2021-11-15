Игорь ЦЫГАНЫК: «Я болел за Финляндию. Сборной Украины нужно добить Боснию»

Журналист Игорь Цыганык не согласен с теми, кто расстроился победе Финляндии над Боснией в матче отбора ЧМ-2022.

Босния лишилась шансов выйти на чемпионат мира и теперь принимает Украину, но Финляндия имеет на 2 очка больше, чем Украина, и встречается с Францией.

«Это лучший результат был для нас. Я болел за Финляндию в их матче, потому что нам победить мотивированную Боснию сложнее, чем нынешнюю. У нас прекрасные шансы на победу. Что касается Франции, которая уже вышла на ЧМ-2022, то Франция может собрать 10 составов, способных обыграть финнов».

«И резервисты будут хотеть себя показать. У сборной Украины лучшая из возможных в таких обстоятельствах ситуация. И нам нужно добивать Боснию, а Франция не проигрывает Финляндии. Все в наших руках», - считает Цыганык.

Матч состоится 16 ноября, начало в 21:45.