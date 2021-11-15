Тренер Португалии: «Нам не хватает характера. Но мы выйдем на ЧМ-2022»

Сборная Португалии, проиграв Сербии в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022, вылетела в стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира.
Наставник Фернанду Сантуш разочарован отношением игроков.
«Сборной не хватило характера, не хватило личностей на поле. Были на поле напуганными и взволнованными. Но ответственность на мне».
«Я уверен, что Португалия выйдет на ЧМ-2022. Мы пройдем этот плей-офф», - уверен Сантуш.
Источник — Marca
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