Тренер Португалии: «Нам не хватает характера. Но мы выйдем на ЧМ-2022»

Сборная Португалии, проиграв Сербии в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022, вылетела в стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира.

Наставник Фернанду Сантуш разочарован отношением игроков.

«Сборной не хватило характера, не хватило личностей на поле. Были на поле напуганными и взволнованными. Но ответственность на мне».

«Я уверен, что Португалия выйдет на ЧМ-2022. Мы пройдем этот плей-офф», - уверен Сантуш.