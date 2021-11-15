Александрия просматривает форварда. Слухи о Калитвинцеве не комментируют

Наставник «Александрии» Юрий Гура рассказал о том, что в команде на просмотре находится форвард, а вот слухи по поводу перехода хавбека «Десны» Владислава Калитвинцева комментировать не стал.

«Приехал на просмотре парень из Латвии, нападающий, забил гол в спарринге».

«Покупаем Влада Калитвинцева? Пока это только слухи. Конкретики не было, у него контракт еще. Думаю, он подошел бы любой команде», - сказал Гура.

Контракт Калитвинцева с «Десной» рассчитан до 2023 года.