Александрия просматривает форварда. Слухи о Калитвинцеве не комментируют

Наставник «Александрии» Юрий Гура рассказал о том, что в команде на просмотре находится форвард, а вот слухи по поводу перехода хавбека «Десны» Владислава Калитвинцева комментировать не стал.
«Приехал на просмотре парень из Латвии, нападающий, забил гол в спарринге».
«Покупаем Влада Калитвинцева? Пока это только слухи. Конкретики не было, у него контракт еще. Думаю, он подошел бы любой команде», - сказал Гура.
Контракт Калитвинцева с «Десной» рассчитан до 2023 года.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.