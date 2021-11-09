Ингулец проведет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

Клубы УПЛ нашли чем занять паузу на игры сборных

  • 09.11.2021 15:11
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Ингулец проведет спарринг с Александрией и просмотрит легионера
© ФК Ингулец

Во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, «Ингулец» сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из «Александрии».

По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение «Ингульца» должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ,набрав  девять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности