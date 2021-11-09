Ингулец проведет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

Во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, «Ингулец» сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из «Александрии».
По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение «Ингульца» должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.
Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ,набрав девять очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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