Ингулец проведет спарринг с Александрией и просмотрит легионера

Во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, «Ингулец» сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из «Александрии».

По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение «Ингульца» должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ,набрав девять очков.