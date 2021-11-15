Как Украина играла в последних матчах отбора на чемпионаты мира

Украинцы не выходили из группы только в отборе на ЧМ-2018

  • 15.11.2021 15:25
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Как Украина играла в последних матчах отбора на чемпионаты мира
© УАФ. Марко Девич сделал хет-трик в матче против Сан-Марино

Чтобы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборной Украины необходима победа над Боснией и Герцеговиной, при условии, конечно, что французы, уже обеспечившие путевку в Катар, не будут «валять дурака» в матче с Финляндией.

Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D

Если вспомнить предыдущие отборочные турниры, то судьба нашей команды в 5 случаях из 6 решалась именно в заключительном туре. Трижды украинцы побеждали в последних матчах и без вопросов выходили в плей-офф. В отборе на ЧМ-2002 помог Уэльс, который обыграл белорусов и не дал им возможность обойти Украину, сделавшую ничью с поляками. Ну а в предыдущем отборочном цикле украинцы, проиграв дома в заключительной встрече главным конкурентам Хорватии, завершила турнир на третьем не проходном месте в группе.

Сборная Украины в последних матчах группового раунда отборочных турниров ЧМ

ЧМ-1998

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Германия

9

5

4

0

19-6

19

2.

Украина

9

5

2

2

8-6

17

3.

Португалия

9

4

4

1

11-4

16

Матчи последнего тура

Армения - Украина - 0:2

Германия - Албания - 4:3

Португалия - Сев. Ирландия - 1:0

ЧМ-2002

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Польша

9

6

2

1

20-10

20

2.

Украина

9

4

4

1

12-7

16

3.

Беларусь

9

4

3

2

12-10

15

Матчи последнего тура

Польша - Украина - 1:1

Уэльс - Беларусь - 1:0

ЧМ-2006

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Украина

11

7

3

1

16-5

24

2.

Турция

11

5

5

1

22-9

20

Матч последнего тура

Украина - Албания - 2:2

ЧМ-2010

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Англия

9

8

0

1

31-6

24

2.

Украина

9

5

3

1

15-6

18

3.

Хорватия

9

5

2

2

17-12

17

Матчи последнего тура

Андорра - Украина - 0:6

Казахстан - Хорватия - 1:2

ЧМ-2014

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Англия

9

5

4

0

29-4

19

2.

Украина

9

5

3

1

20-4

18

3.

Черногория

9

4

3

2

16-12

15

Матчи последнего тура

Англия - Польша - 2:0

Черногория - Молдова - 2:5

Сан-Марино - Украина - 0:8

ЧМ-2018

Положение перед последним туром

 

 

И

В

Н

П

М

О

1.

Исландия

9

8

1

2

14-7

19

2.

Хорватия

9

5

2

2

13-4

17

3.

Украина

9

5

2

2

13-7

17

Матчи последнего тура

Исландия - Косово - 2:0

Украина - Хорватия - 0:2


Фото Динамомания

Источник — Sport.ua

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