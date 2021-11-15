Как Украина играла в последних матчах отбора на чемпионаты мира

Чтобы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборной Украины необходима победа над Боснией и Герцеговиной, при условии, конечно, что французы, уже обеспечившие путевку в Катар, не будут «валять дурака» в матче с Финляндией.
Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D
Если вспомнить предыдущие отборочные турниры, то судьба нашей команды в 5 случаях из 6 решалась именно в заключительном туре. Трижды украинцы побеждали в последних матчах и без вопросов выходили в плей-офф. В отборе на ЧМ-2002 помог Уэльс, который обыграл белорусов и не дал им возможность обойти Украину, сделавшую ничью с поляками. Ну а в предыдущем отборочном цикле украинцы, проиграв дома в заключительной встрече главным конкурентам Хорватии, завершила турнир на третьем не проходном месте в группе.
Сборная Украины в последних матчах группового раунда отборочных турниров ЧМ
ЧМ-1998
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Германия
|
9
|
5
|
4
|
0
|
19-6
|
19
|
2.
|
Украина
|
9
|
5
|
2
|
2
|
8-6
|
17
|
3.
|
Португалия
|
9
|
4
|
4
|
1
|
11-4
|
16
Матчи последнего тура
Армения - Украина - 0:2
Германия - Албания - 4:3
Португалия - Сев. Ирландия - 1:0
ЧМ-2002
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Польша
|
9
|
6
|
2
|
1
|
20-10
|
20
|
2.
|
Украина
|
9
|
4
|
4
|
1
|
12-7
|
16
|
3.
|
Беларусь
|
9
|
4
|
3
|
2
|
12-10
|
15
Матчи последнего тура
Польша - Украина - 1:1
Уэльс - Беларусь - 1:0
ЧМ-2006
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Украина
|
11
|
7
|
3
|
1
|
16-5
|
24
|
2.
|
Турция
|
11
|
5
|
5
|
1
|
22-9
|
20
Матч последнего тура
Украина - Албания - 2:2
ЧМ-2010
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Англия
|
9
|
8
|
0
|
1
|
31-6
|
24
|
2.
|
Украина
|
9
|
5
|
3
|
1
|
15-6
|
18
|
3.
|
Хорватия
|
9
|
5
|
2
|
2
|
17-12
|
17
Матчи последнего тура
Андорра - Украина - 0:6
Казахстан - Хорватия - 1:2
ЧМ-2014
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Англия
|
9
|
5
|
4
|
0
|
29-4
|
19
|
2.
|
Украина
|
9
|
5
|
3
|
1
|
20-4
|
18
|
3.
|
Черногория
|
9
|
4
|
3
|
2
|
16-12
|
15
Матчи последнего тура
Англия - Польша - 2:0
Черногория - Молдова - 2:5
Сан-Марино - Украина - 0:8
ЧМ-2018
Положение перед последним туром
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Исландия
|
9
|
8
|
1
|
2
|
14-7
|
19
|
2.
|
Хорватия
|
9
|
5
|
2
|
2
|
13-4
|
17
|
3.
|
Украина
|
9
|
5
|
2
|
2
|
13-7
|
17
Матчи последнего тура
Исландия - Косово - 2:0
Украина - Хорватия - 0:2
Фото Динамомания
Источник — Sport.ua
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