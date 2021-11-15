Как Украина играла в последних матчах отбора на чемпионаты мира

Чтобы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022, сборной Украины необходима победа над Боснией и Герцеговиной, при условии, конечно, что французы, уже обеспечившие путевку в Катар, не будут «валять дурака» в матче с Финляндией.

Расклад для сборной Украины на последний тур отбора в группе D

Если вспомнить предыдущие отборочные турниры, то судьба нашей команды в 5 случаях из 6 решалась именно в заключительном туре. Трижды украинцы побеждали в последних матчах и без вопросов выходили в плей-офф. В отборе на ЧМ-2002 помог Уэльс, который обыграл белорусов и не дал им возможность обойти Украину, сделавшую ничью с поляками. Ну а в предыдущем отборочном цикле украинцы, проиграв дома в заключительной встрече главным конкурентам Хорватии, завершила турнир на третьем не проходном месте в группе.

Сборная Украины в последних матчах группового раунда отборочных турниров ЧМ

ЧМ-1998

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Германия 9 5 4 0 19-6 19 2. Украина 9 5 2 2 8-6 17 3. Португалия 9 4 4 1 11-4 16

Матчи последнего тура

Армения - Украина - 0:2

Германия - Албания - 4:3

Португалия - Сев. Ирландия - 1:0

ЧМ-2002

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Польша 9 6 2 1 20-10 20 2. Украина 9 4 4 1 12-7 16 3. Беларусь 9 4 3 2 12-10 15

Матчи последнего тура

Польша - Украина - 1:1

Уэльс - Беларусь - 1:0

ЧМ-2006

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Украина 11 7 3 1 16-5 24 2. Турция 11 5 5 1 22-9 20

Матч последнего тура

Украина - Албания - 2:2

ЧМ-2010

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Англия 9 8 0 1 31-6 24 2. Украина 9 5 3 1 15-6 18 3. Хорватия 9 5 2 2 17-12 17

Матчи последнего тура

Андорра - Украина - 0:6

Казахстан - Хорватия - 1:2

ЧМ-2014

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Англия 9 5 4 0 29-4 19 2. Украина 9 5 3 1 20-4 18 3. Черногория 9 4 3 2 16-12 15

Матчи последнего тура

Англия - Польша - 2:0

Черногория - Молдова - 2:5

Сан-Марино - Украина - 0:8

ЧМ-2018

Положение перед последним туром

И В Н П М О 1. Исландия 9 8 1 2 14-7 19 2. Хорватия 9 5 2 2 13-4 17 3. Украина 9 5 2 2 13-7 17

Матчи последнего тура

Исландия - Косово - 2:0

Украина - Хорватия - 0:2



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