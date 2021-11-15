Александр ДЕНИСОВ: «Совершенно непонятно, чего ожидать от сборной Украины»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
«Основной вывод после игры с болгарами – совершенно непонятно, чего ожидать от сборной», - сказал Денисов.
Напомним, во вторник, 16 ноября, сборной Украины предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины в заключительном туре группового раунда квалификации чемпионата мира-2022.
Источник — Футбол 1/2/3
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