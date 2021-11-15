Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа будет очень тяжко с Аталантой»

В Серии А все команды очень высокого уровня, считает хавбек «Аталанты»

  • 15.11.2021 13:24
  • 1075 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа будет очень тяжко с Аталантой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка с «Дженоа», который недавно возглавил украинский тренер Андрей Шевченко.

«Поздравляю Андрея Николаевича. Мы играем с «Дженоа» 21 декабря. Это будет матч. Я думаю, что им очень тяжко будет.

Что будет, если в «Дженоа» перейдет Миколенко? Вопрос… Команда станет быстрее. В Серии А все команды очень высокого уровня», — сказал Малиновский.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — vZbirna

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности