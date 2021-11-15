Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа будет очень тяжко с Аталантой»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка с «Дженоа», который недавно возглавил украинский тренер Андрей Шевченко.

«Поздравляю Андрея Николаевича. Мы играем с «Дженоа» 21 декабря. Это будет матч. Я думаю, что им очень тяжко будет.

Что будет, если в «Дженоа» перейдет Миколенко? Вопрос… Команда станет быстрее. В Серии А все команды очень высокого уровня», — сказал Малиновский.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.