Виктор ВАЦКО: «Матч Украина – Болгария превзошел все надежды»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
«Вот такая у нас непредсказуемая сборная, но этот матч превзошел все надежды. Футбол, который показала команда, желание, которое показала команда – это то, что заслуживает аплодисментов и комплиментов», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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