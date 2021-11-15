Виктор ВАЦКО: «Матч Украина – Болгария превзошел все надежды»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Вот такая у нас непредсказуемая сборная, но этот матч превзошел все надежды. Футбол, который показала команда, желание, которое показала команда – это то, что заслуживает аплодисментов и комплиментов», - сказал Вацко.