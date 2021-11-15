Виктор ВАЦКО: «Матч Украина – Болгария превзошел все надежды»

Специалист – об игре команды Александра Петракова в недавнем спарринге

  • 15.11.2021 13:01
  • 1484 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Матч Украина – Болгария превзошел все надежды»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Вот такая у нас непредсказуемая сборная, но этот матч превзошел все надежды. Футбол, который показала команда, желание, которое показала команда – это то, что заслуживает аплодисментов и комплиментов», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    osa110
    osa110, 15.11.2021 13:43
    +2
    Це спеціаліст також самого рівня, як ті, що вчора сиділи за одним столом з Ловчевим. Хай краще підгодований ловить підгодовану рибу під час нересту. На більше він не здатний.
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    Kevko
    Kevko, 15.11.2021 13:32
    +1
    Вацко это пустозвон. Больше любит себя в футболе, чем сам футбол
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    gajvir
    gajvir, 15.11.2021 14:35
    0
    Може й перевершив усі надії, але хапатися за голову весь матч, шукати епітети неперевершеним діям Довбика ,Зубкова ,Коваленка, ну його. Не хотів би бачити таке завтра, краще спокійна перемога на класі ( якщо він є ) .
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 15.11.2021 14:07
    0
    Замечайте: обычно люди, которые выпячивают глаза, недалекие. Из известных Вацко, Шевченко, часто Денисов и т.п.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 15.11.2021 13:23
    -2
    Вацко недалекий человек... Наши так сыграли потому, что им так дали сиграть... Посмотрим, с каким счетом они проиграют Швейцарии, если только им итальяшки не пообещают космические премии только за то, что они упираться будут на поле...
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