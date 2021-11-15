Арсенал готов за 30 млн евро продать Пепе

«Арсенал» готов расстаться с форвардом Николя Пепе.

Лондонский клуб купил футболиста в 2019 году игрока у «Лилля» за 80 млн евро.

Как сообщает источник, «Арсенал» готов продать футболиста за 30 миллионов. Трансфер может состояться уже этой зимой.

В текущем сезоне Пепе сделал 2 голевые передачи и забил 1 гол в 9 играх за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен подписать Белотти.