Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «В Украине чемпионат непредсказуемый, тем и интересен»

29-летний грузинский защитник «Металлиста 1925» Соломон Кверквелия, который ранее защищал цвета «Рубина» и «Локомотива», сравнил чемпионаты Украины и России.

«В Украине две команды уровнем выше остальных. Другие клубы, как я вижу, плюс-минус одного уровня. Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане все более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестерку. В Украине, кроме «Динамо» и «Шахтера», все команды могут бороться за третье место», — приводит слова Кверквелии журнал «Футбол».