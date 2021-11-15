Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «В Украине чемпионат непредсказуемый, тем и интересен»

Футболист «Металлиста 1925» сравнил украинскую и российскую лиги

  • 15.11.2021 11:14
  • 256 просмотров
  • 1 комментарий
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «В Украине чемпионат непредсказуемый, тем и интересен»
© ФК Металлист 1925. Соломон Кверквелия

29-летний грузинский защитник «Металлиста 1925» Соломон Кверквелия, который ранее защищал цвета «Рубина» и «Локомотива», сравнил чемпионаты Украины и России.

«В Украине две команды уровнем выше остальных. Другие клубы, как я вижу, плюс-минус одного уровня. Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане все более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестерку. В Украине, кроме «Динамо» и «Шахтера», все команды могут бороться за третье место», — приводит слова Кверквелии журнал «Футбол».

Источник — Чемпионат

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Footbolist
    online
    Footbolist, 15.11.2021 11:43
    0
    Товарищ на приколе. Он бы ещё сказал что Украине чемпионат сильнее чем в России
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