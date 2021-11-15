Сын Григория Суркиса – номинант на награду Золотой мяч в Украине

Представители ДЮФЛУ представили список из 18 футболистов, которые претендуют на звание лучшего юного футболиста Украины.
В списке вратарь «Динамо» U-15 сын почетного члена УЕФА Григория Суркиса – Вячеслав Суркис.
Напомним, на первом этапе процессии награждения формируется группа претендентов во всех возрастных категориях (от U-14 до U-19). Затем призы получают футболисты отдельно по своим позициям. На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.
Вячеслав Суркис является лучшим вратарем сезона в ДЮФЛУ, а также вместе с командой стал чемпионом Украины.
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