Сын Григория Суркиса – номинант на награду Золотой мяч в Украине

Представители ДЮФЛУ представили список из 18 футболистов, которые претендуют на звание лучшего юного футболиста Украины.

В списке вратарь «Динамо» U-15 сын почетного члена УЕФА Григория Суркиса – Вячеслав Суркис.

Напомним, на первом этапе процессии награждения формируется группа претендентов во всех возрастных категориях (от U-14 до U-19). Затем призы получают футболисты отдельно по своим позициям. На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.

Вячеслав Суркис является лучшим вратарем сезона в ДЮФЛУ, а также вместе с командой стал чемпионом Украины.