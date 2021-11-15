Сын Григория Суркиса – номинант на награду Золотой мяч в Украине

Юный вратарь «Динамо» U-15 вошел в список претендентов

  • 15.11.2021 10:20
  • 2148 просмотров
  • 2 комментария
Сын Григория Суркиса – номинант на награду Золотой мяч в Украине
© ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Представители ДЮФЛУ представили список из 18 футболистов, которые претендуют на звание лучшего юного футболиста Украины.

В списке вратарь «Динамо» U-15 сын почетного члена УЕФА Григория Суркиса – Вячеслав Суркис. 

Напомним, на первом этапе процессии награждения формируется группа претендентов во всех возрастных категориях (от U-14 до U-19). Затем призы получают футболисты отдельно по своим позициям. На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.

Вячеслав Суркис является лучшим вратарем сезона в ДЮФЛУ, а также вместе с командой стал чемпионом Украины.

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(10 голосов)

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Комментарии
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    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 15.11.2021 11:05
    0
    Удивился бы, если бы сын игорька. Григория Б-г умом не обидел, потому и сын вполне способный.
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    JohnDoe
    JohnDoe, 15.11.2021 10:44
    0
    А разве может быть иначе???
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