Сын Григория Суркиса стал чемпионом Украины в составе Динамо U-15

В среду, 23 июня, на УТК им. Банникова в Киеве состоялся финальный матч Элит-лиги ДЮФЛУ среди команд U15 (футболисты 2006 года рождения), в котором встречались киевское «Динамо» и «ДАФ Днепр» из Днепра.
На полуфинальной стадии динамовцы в серии пенальти победили донецкий «Шахтер» (основное время - 1:1), а «ДАФ Днепр» в днепровском дерби разгромил ДВУФК (3:0).
Решающий поединок в серии послематчевых пенальти выиграло «Динамо».
Отметим, что в матче за третье место донецкий «Шахтер» победил днепровский ДВУФК - 3:0, став бронзовым призером Элит-лиги ДЮФЛУ.
ДЮФЛУ. U15. Элит-лига. Финал
«Динамо» – ДАФ «Днепр» – 2:2 (серия пенальти – 4:2)
Голы: Калин (8), Пономаренко (19) – Жданов (37), Шолупец (50).
«Динамо»: 71. Суркис, 4. Кусый, 17. Нестеренко, 18. Захарченко, 3. Кузьменко, 6. Хмелевский, 7. Осипенко (8. Белый, 49), 14. Ищенко, 19. Пашко (22. Шевченко, 55), 21. Калин, 11. Пономаренко.
Серия пенальти
0:1 – Жданов, 1:1 – Захарченко, 1:1 – Иванов (перекладина), 2:1 – Пономаренко, 2:1 – Кожушко (мимо ворот), 3:1 – Калин, 3:2 – Чабан, 4:2 – Белый.
Источник — ФК Динамо Киев
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ДЮФЛУ. U15. Еліт-Ліга. Півфінал
«Динамо» - «Шахтар» - 1:1(3:1 по пенальті)
"... Відзначимо, що динамівський воротар В’ячеслав Суркіс парирував три(!) удари суперників."
ДЮФЛУ. U15. Еліт-Ліга. Півфінал
«Динамо» - «Шахтар» - 1:1(3:1 по пенальті)
"... Відзначимо, що динамівський воротар В’ячеслав Суркіс парирував три(!) удари суперників."
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