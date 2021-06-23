Сын Григория Суркиса стал чемпионом Украины в составе Динамо U-15

В финале Элит-лиги ДЮФЛУ киевляне по пенальти обыграли ДАФ «Днепр»

  • 23.06.2021 14:31
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Сын Григория Суркиса стал чемпионом Украины в составе Динамо U-15
© ФК Динамо Киев

В среду, 23 июня, на УТК им. Банникова в Киеве состоялся финальный матч Элит-лиги ДЮФЛУ среди команд U15 (футболисты 2006 года рождения), в котором встречались киевское «Динамо» и «ДАФ Днепр» из Днепра.

На полуфинальной стадии динамовцы в серии пенальти победили донецкий «Шахтер» (основное время - 1:1), а «ДАФ Днепр» в днепровском дерби разгромил ДВУФК (3:0).

Решающий поединок в серии послематчевых пенальти выиграло «Динамо».

Отметим, что в матче за третье место донецкий «Шахтер» победил днепровский ДВУФК - 3:0, став бронзовым призером Элит-лиги ДЮФЛУ.

ДЮФЛУ. U15. Элит-лига. Финал

«Динамо» – ДАФ «Днепр» – 2:2 (серия пенальти – 4:2)
Голы: Калин (8), Пономаренко (19) – Жданов (37), Шолупец (50).

«Динамо»: 71. Суркис, 4. Кусый, 17. Нестеренко, 18. Захарченко, 3. Кузьменко, 6. Хмелевский, 7. Осипенко (8. Белый, 49), 14. Ищенко, 19. Пашко (22. Шевченко, 55), 21. Калин, 11. Пономаренко.

Серия пенальти
0:1 – Жданов, 1:1 – Захарченко, 1:1 – Иванов (перекладина), 2:1 – Пономаренко, 2:1 – Кожушко (мимо ворот), 3:1 – Калин, 3:2 – Чабан, 4:2 – Белый.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 14:35
    +1
    "У підсумку, доля чемпіонського звання визначалася в серії післяматчевих пенальті. Футболісти «Динамо» реалізували всі свої спроби, а от суперники два удари з чотирьох схибили. Тож, «Динамо» U15 перемагає та стає чемпіоном України!"
    ДЮФЛУ. U15. Еліт-Ліга. Півфінал
    «Динамо» - «Шахтар» - 1:1(3:1 по пенальті)
    "... Відзначимо, що динамівський воротар В’ячеслав Суркіс парирував три(!) удари суперників."
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 14:35
    +1
    "У підсумку, доля чемпіонського звання визначалася в серії післяматчевих пенальті. Футболісти «Динамо» реалізували всі свої спроби, а от суперники два удари з чотирьох схибили. Тож, «Динамо» U15 перемагає та стає чемпіоном України!"
    ДЮФЛУ. U15. Еліт-Ліга. Півфінал
    «Динамо» - «Шахтар» - 1:1(3:1 по пенальті)
    "... Відзначимо, що динамівський воротар В’ячеслав Суркіс парирував три(!) удари суперників."
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности