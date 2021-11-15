Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «Вышел против своего кумира — Шевченко. Это был шок»

29-летний грузинский защитник «Металлиста 1925» Соломон Кверквелия, который ранее защищал цвета «Рубина» и «Локомотива», вспомнил о поединках против киевского «Динамо» в квалификации Лиге чемпионов.

- Что вспоминается из поединков против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов?

- О, это чудесное время. В восемнадцать я еще играл на детском уровне, а в девятнадцать, получается, уже выходил в старте в Лиге чемпионов.

Так получилось, что за пять дней до игры с «Динамо» сломались два центральных защитника – Сесар Навас и Сальваторе Боккетти. Из «живых» остался только Шаронов. Меня взяли в первую команду на тренировку. Вроде нормально показал себя. Взяли в Киев. Думаю, буду в заявке – отлично, послушаю вживую гимн Лиги чемпионов.

За день до матча узнаю, что выйду в основе. Шок. Против самого Шевченко, который был моим кумиром. Я всегда смотрел игры «Милана», потому что там Каладзе играл. И Палыч же тренировал «Динамо».

Не могу передать словами эти ощущения. Мы победили 2:0, а я провел весь матч. Затем в Казани выиграли 2:1, но в групповой этап не пробились – уступили «Лиону» в следующем раунде.

- Сёмин – самый сильный тренер, с которым работали в своей карьере?

- Да. Как человек, как тренер, как личность – топ. Хороший психолог. Его огромный плюс в том, что он чувствует человека. Палыч не относится ко всем одинаково, умеет найти индивидуальный подход к каждому. Знает, кому можно напихать, а кому нет.