Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «Вышел против своего кумира — Шевченко. Это был шок»

Защитник «Металлиста 1925» рассказал, как играл против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 15.11.2021 10:04
  • 1938 просмотров
  • 0 комментариев
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ: «Вышел против своего кумира — Шевченко. Это был шок»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний грузинский защитник «Металлиста 1925» Соломон Кверквелия, который ранее защищал цвета «Рубина» и «Локомотива», вспомнил о поединках против киевского «Динамо» в квалификации Лиге чемпионов.

- Что вспоминается из поединков против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов?
- О, это чудесное время. В восемнадцать я еще играл на детском уровне, а в девятнадцать, получается, уже выходил в старте в Лиге чемпионов.

Так получилось, что за пять дней до игры с «Динамо» сломались два центральных защитника – Сесар Навас и Сальваторе Боккетти. Из «живых» остался только Шаронов. Меня взяли в первую команду на тренировку. Вроде нормально показал себя. Взяли в Киев. Думаю, буду в заявке – отлично, послушаю вживую гимн Лиги чемпионов.

За день до матча узнаю, что выйду в основе. Шок. Против самого Шевченко, который был моим кумиром. Я всегда смотрел игры «Милана», потому что там Каладзе играл. И Палыч же тренировал «Динамо».

Не могу передать словами эти ощущения. Мы победили 2:0, а я провел весь матч. Затем в Казани выиграли 2:1, но в групповой этап не пробились – уступили «Лиону» в следующем раунде.

- Сёмин – самый сильный тренер, с которым работали в своей карьере?
- Да. Как человек, как тренер, как личность – топ. Хороший психолог. Его огромный плюс в том, что он чувствует человека. Палыч не относится ко всем одинаково, умеет найти индивидуальный подход к каждому. Знает, кому можно напихать, а кому нет.

Источник — Facebook

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности