Александр КАРАВАЕВ: «Нужна только победа, мы мотивированы и уверены»

Защитник сборной Украины поделился мыслями от решающей игры

  • 15.11.2021 09:40
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Александр КАРАВАЕВ: «Нужна только победа, мы мотивированы и уверены»
© УАФ

Игрок сборной Украины Александр Караваев высказался о предстоящем матче со сборной Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022.

«У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены», - сказал Караваев.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

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