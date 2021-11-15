Александр КАРАВАЕВ: «Нужна только победа, мы мотивированы и уверены»

Игрок сборной Украины Александр Караваев высказался о предстоящем матче со сборной Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022.
«У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.
Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены», - сказал Караваев.
Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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