Сергей КОВАЛЕЦ: «Восстановление после операции у Кирилла проходит по плану»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал восстановление после травмы своего сына Кирилла, выступающего за «Александрию».

«После того, как сын был прооперирован в одной из римских клиник, специализирующейся на подобных травмах, курс восстановления ему было предложено пройти там же. Кирилл охотно согласился, так как не понаслышке знает о качестве лечения и реабилитации в ней. В Риме он проведет предписанный итальянскими врачами основной восстановительный период, после чего продолжит его в Украине. По словам врачей, процесс реабилитации Кирилла идет по плану. Говорить же о сроках его возвращения на футбольное поле пока рано», - сказал Сергей Ковалец.