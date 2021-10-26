Кирилл КОВАЛЕЦ: «Операция прошла успешно»

Травмированный полузащитник «Александрии» уже начал делать упражнения

  • 26.10.2021 19:39
  • 433 просмотра
  • 1 комментарий
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Операция прошла успешно»
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Во вторник, 26 октября, украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец был прооперирован после травмы колена, которую он получил в матче с «Ворсклой». Операция была проведена в Риме в клинике «Villa Stuart».

«Чувствую себя прекрасно. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня я начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус. Я уже писал это в своем Instagram, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период — президента нашего клуба Сергей Кузьменка, каждого тренера, каждого игрока нашей команды, персонал, медиков, работников базы, стадиона, водителей, болельщиков. Эта поддержка бесценна. Особенную и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!», – сказал Ковалец после операции.

Источник — ФК Александрия

(7 голосов)

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Комментарии
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 26.10.2021 20:06
    +1
    выздоравливай
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