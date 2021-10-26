Кирилл КОВАЛЕЦ: «Операция прошла успешно»

Во вторник, 26 октября, украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец был прооперирован после травмы колена, которую он получил в матче с «Ворсклой». Операция была проведена в Риме в клинике «Villa Stuart».

«Чувствую себя прекрасно. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня я начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус. Я уже писал это в своем Instagram, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период — президента нашего клуба Сергей Кузьменка, каждого тренера, каждого игрока нашей команды, персонал, медиков, работников базы, стадиона, водителей, болельщиков. Эта поддержка бесценна. Особенную и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!», – сказал Ковалец после операции.