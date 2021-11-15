14 ноября в Баку состоялся товарищеский матч национальных сборных.
Азербайджан – Катар – 2:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Эмин Махмудов, 37 (пен), 67 – Алмоез Али, 23, 78.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Катар.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Азербайджан.
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Азербайджан.
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Катар.
Источник — Sport.ua
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