14 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Северная Македония – Исландия – 3:1. Видео голов и обзор матча
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
|79'
|Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия) получает красную карточку.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Дагур Чорстейнссон (Исландия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзган Алиоски (Северная Македония).
Источник — Sport.ua
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