ПАВЕЛКО: «200 болельщиков из Украины смогут посетить матч в Боснии»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что 200 украинских болельщиков смогут посетить матч квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Еще пару дней назад были проблемы с присутствием болельщиков из Украины на матче. Сегодня могу порадовать, что будут болельщики. Мы отстояли, чтобы представительство Украины было на этом матче. Сегодня мы закончили переговоры, а завтра утром на сайте УАФ будет информация о том, как поддержать нашу сборную.

Это небольшое количество, но там и стадион небольшой. Нам будет выделена наша квота по стандартам УЕФА. Счастливчики, которые попадут на этот матч, будут с первых секунд поддерживать нашу сборную на стадионе.

Стадион маленький, поэтому гостевой сектор смогут посетить 200 наших болельщиков. Плюс наша небольшая делегация, которая будет представлять УАФ. Я думаю, каждый наш голос будет слышан в эфире. Наши болельщики всем сердцем будут поддерживать команду».

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница.

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