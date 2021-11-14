Армения
1 : 4
Германия
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Армения – Германия – 1:4 Пенальти Мхитаряна и Гюндогана. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 14.11.2021 22:49
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Армения – Германия – 1:4 Пенальти Мхитаряна и Гюндогана. Видео голов, обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Германия на выезде победила Армению (4:1).

Армения – Германия – 1:4. Пенальти Мхитаряна и Гюндогана. Видео голов и обзор

Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64.

ГОЛ! 0:1. Хаверц, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Гюндоган, 45+4 мин (пен).

ГОЛ! 0:3. Гюндоган, 50 мин.

ГОЛ! 1:3. Мхитарян, 59 мин (пен)

ГОЛ! 1:4. Хоффманн, 64 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
59' ГОЛ ! С пенальти забил Генрих Мхитарян (Армения).
50' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
15' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).

Источник — Sport.ua

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