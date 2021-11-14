Армения – Германия – 1:4 Пенальти Мхитаряна и Гюндогана. Видео голов, обзор

14 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Германия на выезде победила Армению (4:1).
Армения – Германия – 1:4. Пенальти Мхитаряна и Гюндогана. Видео голов и обзор
Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64.
ГОЛ! 0:1. Хаверц, 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Гюндоган, 45+4 мин (пен).
ГОЛ! 0:3. Гюндоган, 50 мин.
ГОЛ! 1:3. Мхитарян, 59 мин (пен)
ГОЛ! 1:4. Хоффманн, 64 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Генрих Мхитарян (Армения).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
Источник — Sport.ua
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