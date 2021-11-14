Северная Македония
3 : 1
Исландия
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Северная Македония пробилась в стыки, Германия крупно обыграла Армению

Румыния одолела Лихтенштейн на выезде, но осталась третьей

  • 14.11.2021 20:59
  • 1530 просмотров
  • 1 комментарий
Северная Македония пробилась в стыки, Германия крупно обыграла Армению
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись заключительные матчи отбора ЧМ-2022 в группе J.
 
Германия, которая ранее уже обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира, крупно переиграла Армению. Генрих Мхитарян забил гол престижа.
 
Северная Македония одолела Исландию и пробилась в стыки. Третье место осталось за Румынией, которая переиграла Лихтенштейн.
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа J
 
Армения – Германия – 1:4
Голы: 0:1 – 15 Хавертц, 0:2 – 45, пенальти Гюндоган, 0:3 – 50 Гюндоган, 1:3 – 59, пенальти Мхитарян, 1:4 – 64 Хофманн.
 
Лихтенштейн – Румыния – 0:2
Голы: 0:1 – 7 Ман, 0:2 – 87 Банку.
 
Северная Македония – Исландия – 3:1
Голы: 1:0 – 7 Алиоски, 1:1 – 54 Торстейнссон, 2:1 – 65 Элмаз, 3:1 – 86 Элмаз.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж Р
    Серж Р, 14.11.2021 21:17
    +1
    Туров 5 назад мне тут один доказывал какая сильная Армения и что она с немцами на равных играет
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