Северная Македония пробилась в стыки, Германия крупно обыграла Армению

Состоялись заключительные матчи отбора ЧМ-2022 в группе J.
Германия, которая ранее уже обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира, крупно переиграла Армению. Генрих Мхитарян забил гол престижа.
Северная Македония одолела Исландию и пробилась в стыки. Третье место осталось за Румынией, которая переиграла Лихтенштейн.
Квалификация ЧМ-2022. Группа J
Армения – Германия – 1:4
Голы: 0:1 – 15 Хавертц, 0:2 – 45, пенальти Гюндоган, 0:3 – 50 Гюндоган, 1:3 – 59, пенальти Мхитарян, 1:4 – 64 Хофманн.
Лихтенштейн – Румыния – 0:2
Голы: 0:1 – 7 Ман, 0:2 – 87 Банку.
Северная Македония – Исландия – 3:1
Голы: 1:0 – 7 Алиоски, 1:1 – 54 Торстейнссон, 2:1 – 65 Элмаз, 3:1 – 86 Элмаз.
Источник — Sport.ua
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