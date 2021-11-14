Северная Македония пробилась в стыки, Германия крупно обыграла Армению

Состоялись заключительные матчи отбора ЧМ-2022 в группе J.



Германия, которая ранее уже обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира, крупно переиграла Армению. Генрих Мхитарян забил гол престижа.



Северная Македония одолела Исландию и пробилась в стыки. Третье место осталось за Румынией, которая переиграла Лихтенштейн.



Квалификация ЧМ-2022. Группа J



Армения – Германия – 1:4

Голы: 0:1 – 15 Хавертц, 0:2 – 45, пенальти Гюндоган, 0:3 – 50 Гюндоган, 1:3 – 59, пенальти Мхитарян, 1:4 – 64 Хофманн.



Лихтенштейн – Румыния – 0:2

Голы: 0:1 – 7 Ман, 0:2 – 87 Банку.



Северная Македония – Исландия – 3:1

Голы: 1:0 – 7 Алиоски, 1:1 – 54 Торстейнссон, 2:1 – 65 Элмаз, 3:1 – 86 Элмаз.