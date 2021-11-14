Гарбинье Мугуруса – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 14 ноября сыграет группа Теотиуакан.



Вторыми на корт выйдут испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт.. Начало встречи в 03:30 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник)



Ранее теннисистки провели 4 матча, счет равный.



Также в этом квартете представлены чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ