Гарбинье Мугуруса – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 14 ноября сыграет группа Теотиуакан.
Вторыми на корт выйдут испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт.. Начало встречи в 03:30 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник)
Ранее теннисистки провели 4 матча, счет равный.
Также в этом квартете представлены чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.
Источник — Sport.ua
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