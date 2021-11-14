Итоговый турнир ATP. Медведев одержал волевую победу над Хуркачем

Состоялся первый матч Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



В первом туре Красной группы россиянин Даниил Медведев в трех партиях одолел поляка Хуберта Хуркача.



Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Даниил Медведев (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(5), 6:3, 6:3



Также в этом квартете представлены Александр Зверев и Маттео Берреттини. Они сыграют позже.