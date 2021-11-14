Итоговый турнир ATP. Медведев одержал волевую победу над Хуркачем

Состоялся первый матч Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
В первом туре Красной группы россиянин Даниил Медведев в трех партиях одолел поляка Хуберта Хуркача.
Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Даниил Медведев (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(5), 6:3, 6:3
Также в этом квартете представлены Александр Зверев и Маттео Берреттини. Они сыграют позже.
Источник — Sport.ua
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