Барбора Крейчикова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 14 ноября сыграет группа Теотиуакан.



Первыми на корт выйдут чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова. Начало встречи в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки провели 2 матча, оба выиграла более опытная Плишкова.



Также в этом квартете представлены Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ