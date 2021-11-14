Барбора Крейчикова – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 14 ноября сыграет группа Теотиуакан.
Первыми на корт выйдут чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки провели 2 матча, оба выиграла более опытная Плишкова.
Также в этом квартете представлены Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт.
Источник — Sport.ua
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