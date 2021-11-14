18-й тур
Нива В
2 : 0
Чайка
13.11.2021, FT

ВИДЕО. Банка от перекладины. Шикарный гол игрока Нивы в матче Второй лиги

«Чайку» жалко

  • 14.11.2021 16:01
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ВИДЕО. Банка от перекладины. Шикарный гол игрока Нивы в матче Второй лиги
© ФК Нива Винница

В матче 18-го тура Второй лиги (Группа А) полузащитник винницкой «Нивы» Виктор Георгиев отличился прекрасным ударом, который завершился взятием ворот «Чайки».
 
На 52-й минуте игрок винницкой команды открыл счет в матче, пробив в одно касание с из-за пределов штрафной площади. 
 
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Нивы».

Источник — Sport.ua

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