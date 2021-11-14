ВИДЕО. Банка от перекладины. Шикарный гол игрока Нивы в матче Второй лиги

В матче 18-го тура Второй лиги (Группа А) полузащитник винницкой «Нивы» Виктор Георгиев отличился прекрасным ударом, который завершился взятием ворот «Чайки».



На 52-й минуте игрок винницкой команды открыл счет в матче, пробив в одно касание с из-за пределов штрафной площади.



Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Нивы».